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Пожар вспыхнул на складе Wildberries в Волгограде после атаки БПЛА

Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде в результате атаки беспилотников, пострадавших предварительно нет.

Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде в результате атаки беспилотников, пострадавших предварительно нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают пожарные расчёты. Логистические цепочки уже перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

«Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении компании.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что регион подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой были повреждены жилые дома и возникли пожары на других объектах.

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