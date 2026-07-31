Пожар вспыхнул на складе Wildberries в Волгограде после атаки БПЛА

Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде в результате атаки беспилотников, пострадавших предварительно нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.
В пресс-службе уточнили, что на месте работают пожарные расчёты. Логистические цепочки уже перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
«Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении компании.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что регион подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой были повреждены жилые дома и возникли пожары на других объектах.