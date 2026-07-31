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Уголовному процессу над преступниками ВСУ быть

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россия должна провести полноценный уголовный процесс над украинскими военными преступниками, как это делал Советский Союз после окончания Второй мировой войны, заявил Дмитрий Медведев.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россия должна провести полноценный уголовный процесс над украинскими военными преступниками, как это делал Советский Союз после окончания Второй мировой войны, заявил Дмитрий Медведев.

Главное из заявлений зампреда Совбеза России: когда закончится конфликт, всё равно придётся осуществлять переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию. Военные технологии, такие как БПЛА, найдут применение в гражданских секторах экономики — «это будет очень полезно для страны». Поиск пропавших без вести «будет достаточно длительным».

Время снимать фильмы о специальной военной операции настало — пока их недостаточно, но «есть талантливые вещи». России понадобится конверсия оборонно-промышленного комплекса после победы на Украине. В восстановлении разрушенных городов может помочь практика молодёжных строек, но она не должна ограничиваться этим — «такое движение нам абсолютно необходимо во всей стране».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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