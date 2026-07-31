Уголовному процессу над преступниками ВСУ быть

Главное из заявлений зампреда Совбеза России: когда закончится конфликт, всё равно придётся осуществлять переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию. Военные технологии, такие как БПЛА, найдут применение в гражданских секторах экономики — «это будет очень полезно для страны». Поиск пропавших без вести «будет достаточно длительным».