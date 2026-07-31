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Почти 10 тыс. смертей в Германии связали с экстремальной жарой

В Германии в 2026 году 9,8 тыс. человек погибли из-за высоких температур, сообщил Институт Роберта Коха (RKI). Большая часть погибших была в возрасте 75 лет и старше. Данные института приводит Reuters.

В Германии в 2026 году 9,8 тыс. человек погибли из-за высоких температур, сообщил Институт Роберта Коха (RKI). Большая часть погибших была в возрасте 75 лет и старше. Данные института приводит Reuters.

Как отмечает институт, показатель смертности в стране существенно растет в те недели, когда средняя температура воздуха превышает 20 . В июне в Германии уже зафиксировали рекордную жару с показателями выше 40 . В RKI ожидают, что будущие дни аномальной жары приведут к росту числа жертв.

Этим летом Европа столкнулась с аномально высокими температурами. Среди стран, которых затронула аномальная погода, — Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия. С конца июня в Европе от осложнений, связанных с жарой, погибли более 1,3 тыс. человек.

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