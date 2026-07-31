Почти 10 тыс. смертей в Германии связали с экстремальной жарой

Как отмечает институт, показатель смертности в стране существенно растет в те недели, когда средняя температура воздуха превышает 20 . В июне в Германии уже зафиксировали рекордную жару с показателями выше 40 . В RKI ожидают, что будущие дни аномальной жары приведут к росту числа жертв.