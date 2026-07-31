Полиция в Индии завела дело против Meta из-за сфабрикованного контента

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Индийская полиция по борьбе с киберпреступностью возбудила два дела против главы индийского подразделения компании Meta (признана в России экстремистской) и операторов нескольких аккаунтов в Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta) по обвинению в распространении сфабрикованного контента, направленного против премьер-министра страны Нарендры Моди во время протестов против утечки экзаменационных работ. Об этом сообщает газета The Times of India.
Дела были возбуждены на основании жалоб заявителей, утверждающих, что в социальных сетях распространялись сфабрикованные видео и изображения премьер-министра уничижительного толка.
«Мы направили Meta уведомление о возбужденных делах и неприемлемых ссылках, о которых сообщили заявители. Мы также пытаемся собрать информацию об обвиняемых, чтобы идентифицировать и арестовать их», — заявил следователь.
Полиция применила соответствующие положения Закона о защите персональных данных и Закона об информационных технологиях, назвав операторов выявленных аккаунтов и главу индийского подразделения Meta соучастниками.