Полиция в Индии завела дело против Meta из-за сфабрикованного контента

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Индийская полиция по борьбе с киберпреступностью возбудила два дела против главы индийского подразделения компании Meta (признана в России экстремистской) и операторов нескольких аккаунтов в Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta) по обвинению в распространении сфабрикованного контента, направленного против премьер-министра страны Нарендры Моди во время протестов против утечки экзаменационных работ. Об этом сообщает газета The Times of India.