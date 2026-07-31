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Россия предупредила о последствиях провокаций у границ Белоруссии

Васильев: Россия поможет Белоруссии при провокациях на границе с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Россия окажет поддержку Белоруссии в случае возникновения провокаций у ее границ с Украиной и другими недружественными странами. Об этом заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

Дипломат отметил, что ситуация остается напряженной, однако руководство Белоруссии старается избегать резких заявлений и действий, способных привести к обострению.

«Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое “плечо” подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ», — сказал он для РИА Новости.

Васильев отметил, что именно белорусская сторона оценивает обстановку на границах страны и принимает решения по дальнейшим действиям.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что южная граница страны пылает как никогда. По его словам, это подтверждает необходимость усилить меры по охране рубежей. Он подчеркнул, что военные обязаны защищать граждан, которые их содержат.

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