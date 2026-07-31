Стало известно, сколько заплатила Харрис за особняк в «белом» районе

В 2020 году Харрис критиковала банки за дискриминацию при выдаче ипотеки. Кроме того, в июне 2026 года она заявила о необходимости десегрегации жилых районов в США. Тем временем бывшего вице-президента США раскритиковали за излишнюю осторожность.