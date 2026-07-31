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Стало известно, сколько заплатила Харрис за особняк в «белом» районе

Экс-кандидат в президенты США приобрела особняк за $8,15 млн.

Бывший кандидат на пост президента США Камала Харрис, заявлявшая о приверженности борьбе с расовым неравенством в жилищной сфере, купила особняк за 8,15 млн долларов в районе Малибу с 94% белого населения и 0,2% чернокожего, сообщает Fox News. Дом находится в элитном районе Пойнт-Дьюм. Харрис, подчеркивавшая свое афро-индийское происхождение, проиграла выборы Дональду Трампу в 2024 году.

Харрис летом 2024 года заменила Джо Байдена в качестве кандидата на выборах после его провальных дебатов с Трампом. Она не смогла одолеть республиканца.

По данным бюро переписи населения США, в 2019 году в районе Пойнт-Дьюм проживало 94% белых и 0,2% чернокожих. Это вызывает вопросы к заявлениям политика о борьбе с сегрегацией.

Представители Харрис не комментировали покупку. Ее риторика о равенстве часто становилась предметом критики со стороны оппонентов.

Особняк в Малибу — один из самых дорогих районов Калифорнии. Цены на недвижимость там начинаются от нескольких миллионов долларов.

В 2020 году Харрис критиковала банки за дискриминацию при выдаче ипотеки. Кроме того, в июне 2026 года она заявила о необходимости десегрегации жилых районов в США. Тем временем бывшего вице-президента США раскритиковали за излишнюю осторожность.

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