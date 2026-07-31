В Красноярске отремонтировали 62 контейнерные площадки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В разных районах города построили и отремонтировали 62 контейнерные площадки, закупили 593 новых контейнера.
Сейчас активная фаза работ стартовала в Железнодорожном и Кировском районах, где этим летом установят 26 и 31 площадку соответственно. Локации выбирают на основе обращений горожан. Монтаж уже начался на улицах Западной, Щорса и Шелковой.
Площадки проектируют с учётом удобства для жителей и спецтехники: прочное бетонное основание, удобные скаты для заезда мусоровозов, закрытые отсеки для крупногабаритного мусора. Контейнеры защищены от ветра и осадков, рядом устанавливают сетки для сбора вторсырья.
До конца 2026 года на средства краевого и местного бюджетов количество современных площадок в столице края увеличится почти до 400, установят более 1600 новых баков, сообщает Минэкологии края.
Параллельно город ликвидирует несанкционированные свалки — на эти цели в 2026 году направили 50 млн рублей. Чтобы предотвратить новые нарушения, площадки оснащают камерами видеонаблюдения с функцией автоматического распознавания и выписки штрафов. До конца года в городе установят 140 таких камер.
«Работа по наведению порядка в первичной инфраструктуре ТКОпаралелльно ведётся в 28 муниципалитетах, которые получили средства краевой субсидии. До конца года обустроят и реконструируют 1860 площадок и установят 1768 новых контейнеров. Обустройство площадок — важная часть комплексного подхода к устранению острых вопросов замусоренности населённых пунктов. Продолжаем системно выстраивать инфраструктуру обращения с отходами в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла” нацпроекта “Экологическое благополучие”, — подчеркнул министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.