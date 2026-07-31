В Красноярске отремонтировали 62 контейнерные площадки

«Работа по наведению порядка в первичной инфраструктуре ТКОпаралелльно ведётся в 28 муниципалитетах, которые получили средства краевой субсидии. До конца года обустроят и реконструируют 1860 площадок и установят 1768 новых контейнеров. Обустройство площадок — важная часть комплексного подхода к устранению острых вопросов замусоренности населённых пунктов. Продолжаем системно выстраивать инфраструктуру обращения с отходами в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла” нацпроекта “Экологическое благополучие”, — подчеркнул министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.