Депутат Белик назвал порты Украины законной целью для ВС РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Порты Украины, которые используются для доставки военных грузов Вооруженным силам Украины, это законная цель для российских военных. Такое мнение член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал ТАСС.
Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что закупочные цены на украинское зерно упали более чем на 30% из-за простоя портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск и Южный), через которые реализовывалась большая часть украинской агропродукции. По данным агентства РБК-Украина, простой портов так называемой Большой Одессы (Одесса, Черноморск и Южный), через которые шла основная часть экспорта украинской агропродукции, пришелся на разгар уборочной кампании.
«Киевский режим использует украинские порты для доставки военных грузов вооруженным силам, что делает их законными целями», — сказал депутат.
О работе портов.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что с 22 июля заход иностранных грузовых судов в украинские порты приостановился по решению перевозчиков. Международные компании отказываются работать с ними по соображениям безопасности и переориентируют грузоперевозки, в частности, на румынский порт Констанца. Как свидетельствуют данные о движении судов в портах Большой Одессы, с которыми ознакомился ТАСС, на данный момент в них по-прежнему нет ни одного иностранного грузового судна, а также ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует в ближайшее время заходить в эти порты. Некоторая активность судов наблюдается только в направлении дунайских портов Измаил и Рени, однако их пропускная способность значительно меньше, чем у портов Большой Одессы.
В Минобороны РФ регулярно сообщают о нанесении ударов по портам Украины, используемым для доставки военных грузов ВСУ, а также по суднам с грузами для украинской армии в акватории Черного моря.