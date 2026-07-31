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Восемь жилых многоэтажек повреждены в результате атаки БПЛА в Волгограде

На время работы оперативных служб для жителей развернули пункт временного размещения на территории первой школы.

Массированная террористическая атака БПЛА нанесла серьёзный урон жилым домам на севере Волгограда, сообщают в мэрии. Повреждено остекление в восьми МКД.

«На время работы оперативных служб для жителей развернули пункт временного размещения на территории первой школы», — уточняют в пресс-службе администрации города.

К ПВД жильцов пострадавших домов доставят автобусы большой вместимости — их предоставило муниципальное автотранспортное предприятие. Для волгоградцев приготовили спальные места и горячие завтраки, но пока никто не пожелал перебраться в ПВР.

Для ликвидации пожара на складах компании Wildberries к месту возгорания муниципалитет направил дополнительные водовозки. Специалисты оперативных служб уточняют объём повреждений и ликвидируют последствия.

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