Восемь жилых многоэтажек повреждены в результате атаки БПЛА в Волгограде

Массированная террористическая атака БПЛА нанесла серьёзный урон жилым домам на севере Волгограда, сообщают в мэрии. Повреждено остекление в восьми МКД.
«На время работы оперативных служб для жителей развернули пункт временного размещения на территории первой школы», — уточняют в пресс-службе администрации города.
К ПВД жильцов пострадавших домов доставят автобусы большой вместимости — их предоставило муниципальное автотранспортное предприятие. Для волгоградцев приготовили спальные места и горячие завтраки, но пока никто не пожелал перебраться в ПВР.
Для ликвидации пожара на складах компании Wildberries к месту возгорания муниципалитет направил дополнительные водовозки. Специалисты оперативных служб уточняют объём повреждений и ликвидируют последствия.