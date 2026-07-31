Испания и Марокко согласовали возврат мигрантов из Сеуты

Мадрид и Рабат достигли договорённости о выдворении всех нелегальных мигрантов, проникших в испанский анклав Сеута во время последнего всплеска миграции.
Об этом сообщает Hespress со ссылкой на источник.
Соглашение предусматривает возвращение в Марокко всех, кто незаконно пересёк границу, включая несовершеннолетних.
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что организованные преступные группы использовали июльское решение Верховного суда, ограничившее возможность немедленного возвращения мигрантов, задержанных при попытке попасть в Сеуту морским путём. По его словам, сети контрабандистов побуждали молодых людей к незаконному пересечению границы.
Испанские власти отметили сотрудничество с Марокко в сфере контроля миграции. По данным Мадрида, марокканские силы безопасности предотвратили тысячи попыток нелегального пересечения границы во время последнего инцидента.
Ранее сообщалось, что сотни мигрантов проникли в испанский анклав Сеута из Марокко, в городе введено чрезвычайное положение.