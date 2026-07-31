Испания и Марокко согласовали возврат мигрантов из Сеуты

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что организованные преступные группы использовали июльское решение Верховного суда, ограничившее возможность немедленного возвращения мигрантов, задержанных при попытке попасть в Сеуту морским путём. По его словам, сети контрабандистов побуждали молодых людей к незаконному пересечению границы.