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Иран поразил ангары и системы связи на базе в Кувейте

Иран заявил об ударе по истребителям и складам в Кувейте.

Армия Ирана заявила о нанесении ударов по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования на авиабазе Ахмад-аль-Джабер в Кувейте, сообщает телеканал Press TV. Атака была совершена дронами-камикадзе несколько часов назад. Иранские военные продолжают ответные действия на фоне обмена ударами с США.

Авиабаза Ахмад-аль-Джабер является одной из ключевых военных баз США в регионе. Она используется для размещения истребителей и систем ПВО.

В сообщении армии Ирана не уточняется, был ли нанесён ущерб американской технике. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

До этого КСИР уже заявлял об ударах по американским объектам в Иордании и Кувейте. Тегеран называет эти действия ответом на атаки США.

Пентагон пока не комментировал инцидент. В регионе сохраняется высокая напряжённость.

На прошлой неделе США нанесли удары по объектам КСИР в Иране. Кроме того, в июле иранские военные атаковали две базы США в Иордании.

ХАМАС согласился на разоружение, но поставил Израилю жесткое условие.

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