Ростовскую область с рабочей поездкой посетил заместитель Министра внутренних дел России Александр Кравченко

Заместитель Министра внутренних дел России Александр Кравченко и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Ростовского юридического института МВД России. В этом году из стен вуза выпустились 143 лейтенанта, 60 из них останутся служить на Дону.
За 65 лет существования более 30 тысяч выпускников пришло в правоохранительную систему из стен этого института. Как отметил глава региона, значительная часть из них осталась в правоохранительной системе Ростовской области.
«В этом году почти половина из вас будут служить на благо Донского края, за что вам огромное отдельное спасибо», — отметил Юрий Слюсарь.
Губернатор подчеркнул, что время сейчас непростое, и перед органами полиции стоят новые вызовы. Он выразил уверенность, что выпускники каждый на своём месте — в дознании, следствии, участковыми — будут нести службу ответственно и дисциплинированно.
Александр Кравченко, в свою очередь, обратил внимание выпускников на высокую ответственность, которая ложится на молодых офицеров, и пожелал им успехов в службе.
Глава региона вручил знак губернатора «За ратную службу» трём сотрудникам института.
Юрий Слюсарь поблагодарил преподавательский состав института и родителей выпускников, пожелал выпускникам сил, здоровья, благополучия и служения на благо Родины и Ростовской области.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.