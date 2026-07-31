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Ростовскую область с рабочей поездкой посетил заместитель Министра внутренних дел России Александр Кравченко

Заместитель Министра внутренних дел России Александр Кравченко и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Ростовского юридического института МВД России. В этом году из стен вуза выпустились 143 лейтенанта, 60 из них останутся служить на Дону.

Заместитель Министра внутренних дел России Александр Кравченко и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Ростовского юридического института МВД России. В этом году из стен вуза выпустились 143 лейтенанта, 60 из них останутся служить на Дону.

За 65 лет существования более 30 тысяч выпускников пришло в правоохранительную систему из стен этого института. Как отметил глава региона, значительная часть из них осталась в правоохранительной системе Ростовской области.

«В этом году почти половина из вас будут служить на благо Донского края, за что вам огромное отдельное спасибо», — отметил Юрий Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что время сейчас непростое, и перед органами полиции стоят новые вызовы. Он выразил уверенность, что выпускники каждый на своём месте — в дознании, следствии, участковыми — будут нести службу ответственно и дисциплинированно.

Александр Кравченко, в свою очередь, обратил внимание выпускников на высокую ответственность, которая ложится на молодых офицеров, и пожелал им успехов в службе.

Глава региона вручил знак губернатора «За ратную службу» трём сотрудникам института.

Юрий Слюсарь поблагодарил преподавательский состав института и родителей выпускников, пожелал выпускникам сил, здоровья, благополучия и служения на благо Родины и Ростовской области.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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