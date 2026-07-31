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ЦИК России зарегистрировала кандидатов 11 партий на выборах депутатов Госдумы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Центральная избирательная комиссия России завершила процедуру регистрации федеральных списков кандидатов 11 партий на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Центральная избирательная комиссия России завершила процедуру регистрации федеральных списков кандидатов 11 партий на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Комментируя данное событие, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сказала: "На выборах представлен широкий спектр политических партий: зарегистрированы списки всех 11 партий, которые заявили о своем участии. У избирателя есть возможность отдать голос тому, кому он доверяет.

Всем партиям желаю дойти до своего избирателя, который вас поддержит. Успехов!".

Проведение жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва запланировано на 5 августа 2026 года.

Голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Отметим, что в голосовании в Красноярском крае смогут принять участие более двух миллионов избирателей.

Подготовкой и проведением выборов вместе с Избирательной комиссией края занимаются 61 территориальная и более 2000 участковых избирательных комиссий.

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