КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте

Ранее Life.ru писал, что Иран заявил об ударе по военной базе США в Бахрейне. По данным Тегерана, беспилотники атаковали объекты на территории базы Шейх-Иса. Иранские военные утверждали, что под удар попали электрогенераторы, навигационная система, а также административные и тыловые здания. Вашингтон не сообщал о последствиях этой атаки.