КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте

«Беспилотники нанесли удары по аэродрому истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования, расположенным на базе Ахмад аль-Джабер в Кувейте», — говорится в заявлении организации.
Иранская сторона назвала авиабазу одним из важных элементов американской военной инфраструктуры в регионе. При этом официальной информации от США о последствиях атаки пока не поступало.
Ранее Life.ru писал, что Иран заявил об ударе по военной базе США в Бахрейне. По данным Тегерана, беспилотники атаковали объекты на территории базы Шейх-Иса. Иранские военные утверждали, что под удар попали электрогенераторы, навигационная система, а также административные и тыловые здания. Вашингтон не сообщал о последствиях этой атаки.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.