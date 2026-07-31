Мишустин посетил Якутию в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири

Премьер-министр России Михаил Мишустин приступил к поездке по субъектам Дальнего Востока и Сибири. Первым регионом, который он посетил, стала Республика Саха (Якутия).
У трапа премьер-министра встретил вице-премьер и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков и якутский лидер Айсен Николаев.
30 июля Трутнев и Николаев провели встречу, в рамках которой обсудили прохождение пожароопасного сезона, ликвидацию последствий дождевых паводков, ход северного завоза, подготовку к отопительному периоду и другие вопросы относительно ситуации в субъекте.
Мишустин в рамках визита встретится с Николаевым.
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