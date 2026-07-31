Полиция завела дело против Meta* из-за фейков о Моди

Индийская полиция по борьбе с киберпреступностью возбудила два дела против главы индийского подразделения Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и операторов аккаунтов в Facebook** и Instagram** (принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой).по обвинению в распространении сфабрикованного контента против премьер-министра Нарендры Моди, сообщает The Times of India. Дела основаны на жалобах о видео и изображениях уничижительного толка. Полиция направила Meta* уведомления и применяет Закон о защите данных и Закон об информационных технологиях.