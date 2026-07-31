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Полиция завела дело против Meta* из-за фейков о Моди

В Индии возбуждено дело против главы Meta* за контент о Моди.

Индийская полиция по борьбе с киберпреступностью возбудила два дела против главы индийского подразделения Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и операторов аккаунтов в Facebook** и Instagram** (принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой).по обвинению в распространении сфабрикованного контента против премьер-министра Нарендры Моди, сообщает The Times of India. Дела основаны на жалобах о видео и изображениях уничижительного толка. Полиция направила Meta* уведомления и применяет Закон о защите данных и Закон об информационных технологиях.

Следователи заявили, что пытаются идентифицировать обвиняемых для последующего ареста. Операторы аккаунтов и глава Meta* признаны соучастниками.

Инцидент произошёл на фоне протестов против утечки экзаменационных работ в Индии. В социальных сетях активно распространялись фейки о премьер-министре.

Meta* пока не комментировала обвинения. В компании ранее заявляли о борьбе с дезинформацией на своих платформах.

Это не первый случай конфликта властей Индии с технологическими компаниями. Ранее правительство требовало от соцсетей удалять контент, признанный опасным.

В 2025 году Индия уже блокировала аккаунты за распространение фейков о правительстве. Также власти Индии пригрозили блокировкой СМИ из-за фейков об операции на Украине. Кроме того, в июне 2026 года Верховный суд страны обязал соцсети внедрять механизмы фильтрации дезинформации в период выборов.

Компания по производству продукции для взрослых подала иск к Meta*.

*- Организация признана экстремистской и запрещена в России.

**- Instagram, Facebook — социальные сети, которые принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой.

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