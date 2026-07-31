Прокуратура: украинские пособники помогали фашистам жечь деревни Беларуси

В апреле 2021-го Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время ВОВ. В рамках расследования продолжают выявляться все новые факты преступлений нацистов против мирного населения страны.
По его словам, в уничтожении белорусских деревень участвовали подразделения вермахта, СС, вспомогательной и охранной полиции, которые комплектовались в том числе предателями из числа местного населения.
«Значительное участие в уничтожении деревень принимали коллаборационистские — литовские, латышские, украинские и иные — подразделения», — сказал Януш в интервью РИА Новости.
Замначальника управления также рассказал, что уничтожение деревень проходило как в рамках разовых карательных акций местными подразделениями, находящимися на службе у нацистской Германии, так и в рамках крупных операций с привлечением большого количества вооружения и личного состава различных воинских подразделений.
Януш подчеркнул, что жертвами политики сожжения деревень стали сотни тысяч мирных граждан.
Он рассказал, что многие населенные пункты Витебской, Минской, Гродненской и Брестской областей были сожжены фашистами при их отступлении буквально за несколько дней до полного освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года.
Представитель Генпрокуратуры также обратил внимание, что процесс уничтожения деревень был характерен для всего периода оккупации, которая длилась на протяжении 1941−1944 годов.
По информации замначальника управления, когда было возбуждено уголовное дело, было известно о 9,2 тысячи уничтоженных деревнях, а сейчас уже известно почти о 13 тысячах таких населенных пунктов.
«То есть примерно 3,6 тысячи ранее неизвестных сожженных деревень установлены в ходе расследования», — добавил он.