Япония запустила масштабную реформу спецслужб и контрразведки

На первом заседании разведывательный совет утвердил основные направления работы, включая защиту конфиденциальной информации. В дальнейшем орган займется разработкой первой в истории Японии национальной стратегии разведки и подготовкой нового законодательства о контрразведке. К осени при совете создадут экспертную группу для подготовки законопроектов к внесению в парламент в следующем году.