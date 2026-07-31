Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе

Председатель ГД Вячеслав Володин анонсировал несколько важных законов, которые вступают в силу уже в августе 2026 года. Об этом он рассказал в своем канале в «Максе».
«Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам», — написал политик.
Также, уже со следующего месяца будет введена уголовная ответственность за нарушение требований при заключении договоров связи с иностранцами и апатридами. Штраф составит до 500 тысяч рублей или лишение свободы до года.
Помимо прочего будет ужесточена ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни граждан и нарушение тайны переписки: при корыстных мотивах наказание составит до 4 лет лишения свободы.
KP.RU прежде информировал, что Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов и их семей в России. Ознакомиться с ними можно в статье издания.