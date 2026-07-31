Ночная охота в Чёрном море: Что поразили российские ракеты и дроны

Еще одна цель была уничтожена на переходе морем южнее города. Речь идет о сухогрузе, который вез военный груз в один из подконтрольных Киеву портов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что огонь вёлся именно по обеспечивающей противника инфраструктуре.