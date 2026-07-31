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Минобороны России сообщило об ударе по судну с военным грузом южнее Одессы

Российские военнослужащие 30 июля продолжили наносить удары высокоточным оружием по используемой для ВСУ портовой инфраструктуре. В Одессе поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ). На переходе морем южнее Одессы — судно, доставлявшее военный груз в один из портов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские военнослужащие 30 июля продолжили наносить удары высокоточным оружием по используемой для ВСУ портовой инфраструктуре. В Одессе поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ). На переходе морем южнее Одессы — судно, доставлявшее военный груз в один из портов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Накануне в российском ведомстве отчитывались об атаке на четыре судна с военными грузами: по одному в портах Одесса и Южный, два других — на переходе морем южнее Одессы. Также под удар попали перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

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