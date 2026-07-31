Минобороны России сообщило об ударе по судну с военным грузом южнее Одессы

Накануне в российском ведомстве отчитывались об атаке на четыре судна с военными грузами: по одному в портах Одесса и Южный, два других — на переходе морем южнее Одессы. Также под удар попали перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.