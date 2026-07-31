Испания задействовала военных из-за наплыва мигрантов в Сеуту

Правительство Испании решило задействовать подразделения сухопутных войск в автономном городе Сеута на северном побережье Африки из-за наплыва мигрантов, сообщает El País. За последнюю неделю более 1,5 тыс. человек вплавь добрались до Сеуты из Марокко. Глава города назвал ситуацию «чрезвычайной общенационального масштаба».
Военные поддержат сотрудников гражданской гвардии при обеспечении безопасности. По данным EFE, тысячи людей продолжают прибывать в марокканский Фнидк на границе с Сеутой, где образовалась колонна длиной 5 км.
Предположительно, Испания и Марокко договорились о скорейшей передаче лиц, незаконно прибывших в Сеуту. Число прибывших в город пока не уточняется.
Сеута имеет статус автономного города Испании. Вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой для контроля потока беженцев.
В мае 2021 года около 10 тыс. мигрантов проникли в Сеуту на фоне кризиса в отношениях между Рабатом и Мадридом. Марокканские силы безопасности пресекли попытки проникновения в Мелилью.
Аналогичный кризис произошел после того, как Испания приняла на лечение лидера ПОЛИСАРИО. Кроме того, в июле 2026 года ЕС выделил €50 млн на усиление контроля на внешних границах в Марокко.
Более 20 тысяч мигрантов прорвались в испанскую Сеуту.
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