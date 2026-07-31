Италия призвала закрыть Шенген для Испании из-за прорыва мигрантов в Сеуту

Ранее на границе Марокко и испанского анклава Сеута толпы мигрантов из африканских стран попытались нелегально пересечь границу. По данным СМИ, люди перебирались через пограничные заграждения, прокладывали подкопы и вплавь добирались вдоль побережья. При этом сообщалось, что на некоторых участках марокканские силовики не препятствовали движению мигрантов. Среди участников были женщины с детьми, а также целые семьи, приехавшие к границе на автомобилях и мотоциклах. Мадрид принял решение ввести в Сеуту войска.