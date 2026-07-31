Глава комиссии США Кук не ожидал увидеть последствия атак ВСУ в Петербурге

Однако визит омрачило знакомство с последствиями ударов БПЛА. В день инцидента Кук шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Следы атак открылись гостю во время утренней беседы в Зимнем дворце.