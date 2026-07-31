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Глава комиссии США Кук не ожидал увидеть последствия атак ВСУ в Петербурге

Кук поделился впечатлениями от визита в Петербург.

Источник: Комсомольская правда

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, посетивший в июне Санкт-Петербург во главе делегации на ПМЭФ, поделился впечатлениями от поездки. Он высоко оценил облик северной столицы, заявив, что город выглядит «прекраснее, чем когда-либо».

Однако визит омрачило знакомство с последствиями ударов БПЛА. В день инцидента Кук шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Следы атак открылись гостю во время утренней беседы в Зимнем дворце.

«Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», — приводит РИА Новости его слова.

Кук в июне посетил Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Кук стал первым официальным представителем США на ПМЭФ за последние несколько лет.

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