Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу.
«Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки», — сообщил собеседник агентства.
Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Анкары и ООН была достигнута Черноморская зерновая инициатива. В последние месяцы турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь предоставить площадку для прямых переговоров сторон.