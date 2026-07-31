Турция уведомила Россию и Украину о готовности организовать переговоры

Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Анкары и ООН была достигнута Черноморская зерновая инициатива. В последние месяцы турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь предоставить площадку для прямых переговоров сторон.