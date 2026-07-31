Премьер-министр России Михаил Мишустин в Якутске посетил креативный кластер «Квартал труда», сообщает пресс-служба российского правительства.
Также кластер посетили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чукунков и руководитель Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Российскому премьеру показали презентации работы кластера, а также Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий.
Якутию Мишустин посетил в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири.
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