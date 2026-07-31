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Трамп сделал заявление о завершении конфликта на Украине

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. США хотят урегулирования украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью британской газете Financial Times.

Источник: Reuters

«Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — рассказал он.

Это заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Владимир Зеленский утверждал, что глава американской администрации якобы уже согласился на передачу технологий по производству боеприпасов для ЗРК Patriot Киеву.

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад МИД России, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.

Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

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