В Красноярске начался отбор в молодежную команду главы города

В команду могут войти красноярцы от 18 до 35 лет с высшим образованием, а также студенты, завершающие обучение в текущем или следующем учебном году. Участникам предстоит взаимодействовать с главой города и экспертами, разрабатывать предложения по развитию Красноярска и пройти стажировку в администрации.