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В Красноярске начался отбор в молодежную команду главы города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин объявил набор десяти молодых горожан, которые будут участвовать в работе над развитием краевого центра.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин объявил набор десяти молодых горожан, которые будут участвовать в работе над развитием краевого центра.

В команду могут войти красноярцы от 18 до 35 лет с высшим образованием, а также студенты, завершающие обучение в текущем или следующем учебном году. Участникам предстоит взаимодействовать с главой города и экспертами, разрабатывать предложения по развитию Красноярска и пройти стажировку в администрации.

Документы принимают до 3 сентября в молодежном центре «Свое дело» по адресу: улица Попова, 12. Требования к кандидатам и полный перечень документов опубликованы на сайте проекта.

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