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США останутся без военной поддержки союзников в конфликте с Ираном

Politico: союзники ждут гарантий от США для помощи против Ирана.

Союзники Вашингтона не демонстрируют готовности оказать США прямую военную поддержку в конфликте с Ираном, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники. Европейские и азиатские дипломаты заявили, что их страны не хотят рисковать безопасностью граждан, пока Вашингтон и Тегеран не договорятся о прекращении обстрелов. Многие партнеры требуют гарантий долгосрочного перемирия.

Один из европейских дипломатов отметил, что его страна готова активнее поддерживать США, если Вашингтон усилит военное присутствие в Прибалтике. Украинский чиновник в свою очередь заявил о готовности предоставить технологии борьбы с беспилотниками в обмен на вооружения.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, но 8 июля США возобновили удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

Администрация Трампа ранее запросила $70 млрд на военную кампанию. Однако без поддержки союзников операция может столкнуться с логистическими трудностями.

В Пентагоне не комментировали публикацию. Союзники США пока не взяли на себя обязательств по участию в конфликте.

В июле 2026 года США уже запрашивали у союзников помощь в обеспечении ПВО на Ближнем Востоке. Кроме того, в июне ряд европейских стран заявляли о нежелании втягиваться в конфликт с Ираном.

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