США останутся без военной поддержки союзников в конфликте с Ираном

Союзники Вашингтона не демонстрируют готовности оказать США прямую военную поддержку в конфликте с Ираном, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники. Европейские и азиатские дипломаты заявили, что их страны не хотят рисковать безопасностью граждан, пока Вашингтон и Тегеран не договорятся о прекращении обстрелов. Многие партнеры требуют гарантий долгосрочного перемирия.