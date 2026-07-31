Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пакистане 10 альпинистов пропали без вести после схода лавины

На горе Броуд-Пик (8047 м) в Пакистане произошел сход лавины, после которого перестала выходить на связь группа из 10 альпинистов. Среди пропавших — известный непальский высотник Нирмал Пурджа. Об этом пишет The Tourism Times со ссылкой на представителей экспедиции.

На горе Броуд-Пик (8047 м) в Пакистане произошел сход лавины, после которого перестала выходить на связь группа из 10 альпинистов. Среди пропавших — известный непальский высотник Нирмал Пурджа. Об этом пишет The Tourism Times со ссылкой на представителей экспедиции.

По данным местных властей, лавина сошла накануне, когда группа двигалась из второго лагеря в третий для подготовки к восхождению на вершину. В состав экспедиции, уточнил руководитель Seven Summit Treks Чханг Дава, помимо Пурджи входили американка российского происхождения, китайский и оманский альпинисты, два пакистанских гида, а также четыре шерпа.

В альпинистском клубе Пакистана сообщили о начале совместной с властями поисково-спасательной операции. К поискам могут привлечь вертолеты и другие имеющиеся ресурсы.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше