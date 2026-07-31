В Пакистане 10 альпинистов пропали без вести после схода лавины

По данным местных властей, лавина сошла накануне, когда группа двигалась из второго лагеря в третий для подготовки к восхождению на вершину. В состав экспедиции, уточнил руководитель Seven Summit Treks Чханг Дава, помимо Пурджи входили американка российского происхождения, китайский и оманский альпинисты, два пакистанских гида, а также четыре шерпа.