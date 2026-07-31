Маскировался под логиста: ФСБ показала видео задержания шпиона Украины из «Артподготовки*»

В ФСБ также заявили, что во время следственных действий задержанный признал вину и подтвердил сбор данных о российских военных предприятиях в интересах организации и её лидера Вячеслава Мальцева**, который, по данным ведомства, находится в международном розыске и с 2018 года проживает во Франции.