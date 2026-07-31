Трамп рассказал, чего Соединенные штаты хотят в контексте украинского конфликта

Американский президент Дональд Трамп в интервью FT заявил, что США хотели бы завершения украинского конфликта.
«Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — сказал Трамп.
5 августа 2025 года в Анкоридже состоялся саммит Россия-США, в рамках которого встретились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Одной из основных тем переговоров, как сообщалось, было урегулирование украинского конфликта. Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах и государствах.
30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.
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