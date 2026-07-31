Израиль не верит в разоружение ХАМАС по плану Трампа

Власти Израиля скептически относятся к перспективе разоружения ХАМАС по плану мирного урегулирования, предложенному президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Hill со ссылкой на американские дипломатические источники. Ранее Трамп объявил, что созданный по инициативе США Совет мира договорился о полном разоружении движения и выводе израильских подразделений из Газы. Израильские источники назвали это «сделкой на условиях».
Один из собеседников издания отметил, что от Израиля «многого и не требуется» в этом процессе, и это не соглашение о доверии, а сделка, основанная на условиях. По мере развития событий все стороны должны будут выполнить обязательства.
The Jerusalem Post сообщила, что руководство Израиля передало сомнения экс-премьеру Великобритании Тони Блэру, представляющему Совет мира. Тель-Авив не уверен в готовности ХАМАС разоружиться.
Трамп назвал соглашение историческим, но в Израиле его восприняли сдержанно. Официального заявления от правительства страны пока не поступало.
Переговоры продолжаются. Совет мира, созданный при участии США, выступает посредником в урегулировании.
В июне 2026 года аналогичные переговоры о разоружении ХАМАС уже обсуждались при посредничестве Египта. Кроме того, в июле США и Катар активизировали усилия по стабилизации ситуации в Газе.
ХАМАС ликвидирует тоннели и оружие в рамках плана разоружения.
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