Видео задержания участника Артподготовки* показала ФСБ России

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания участника террористической организации «Артподготовка»*. Кадры были опубликованы на сайте KP.RU.
«На территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации “Артподготовка”*», — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный собирал данные разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России в интересах украинских спецслужб. Он также представлялся сотрудников логистической транспортной компании. Задержанный провел сбор данных в семи субъектах РФ.
Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. В ходе следственных действий фигурант также дал признательные показания.
Напомним, что признанное в России экстремистским движение «Артподготовка»* было внесено ФСБ в список террористических организаций.
* Экстремистское движение, запрещенное на территории России, внесено в реестр террористических организаций.
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