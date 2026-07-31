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Видео задержания участника Артподготовки* показала ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали участника «Артподготовки»* в Нижегородской области, собиравшего данные о предприятиях ВПК России.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания участника террористической организации «Артподготовка»*. Кадры были опубликованы на сайте KP.RU.

«На территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации “Артподготовка”*», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный собирал данные разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России в интересах украинских спецслужб. Он также представлялся сотрудников логистической транспортной компании. Задержанный провел сбор данных в семи субъектах РФ.

Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. В ходе следственных действий фигурант также дал признательные показания.

Напомним, что признанное в России экстремистским движение «Артподготовка»* было внесено ФСБ в список террористических организаций.

* Экстремистское движение, запрещенное на территории России, внесено в реестр террористических организаций.

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