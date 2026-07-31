В Нижегородской области был задержан участник террористической «Артподготовки»*

ФСБ заявила, что в Нижегородской области был задержан участник организации «Артподготовка»* (организация признана террористической и запрещена в России).
Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, предусматривающей ответственность за участие в деятельности террористической организации.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сказала, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ее словам, он уже дал показания.
По версии следствия, обвиняемый, являясь сотрудником логистической транспортной компании, собирал данные о стратегически важных объектах в семи субъектах РФ и передавал соответствующую информацию украинским спецслужбам.
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*Организация признана террористической и запрещена в России.