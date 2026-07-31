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ФСБ: Франция отказывает в экстрадиции преступника Мальцева* в Россию

ФСБ заявила о сотрудничестве Мальцева* с иностранными спецслужбами.

Источник: Комсомольская правда

Франция отказывает в экстрадиции в Россию Вячеслава Мальцева*, причастного к террористической деятельности. Об этом KP.RU сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

ФСБ России в 2020—2022 годах неоднократно передавала Главному управлению внутренней безопасности Франции информацию о деятельности Мальцева* и его сторонников.

«Однако официальные ведомства Франции отказывают в экстрадиции преступника в Россию», — отметили в ведомстве.

В спецслужбе добавили, что в 2013 Мальцев* создал организацию «Артподготовка»** с целью вооруженного мятежа и захвата власти в России. С 2018 года он проживает во Франции и сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами.

Ранее KP.RU сообщал, что Франция не может экстрадировать владельца Telegram Павла Дурова*. Адвокат Филипп де Вель отметил, что передача граждан республики в третьи страны запрещена законом.

*- лица, включенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**- э кстремистская террористическая организация, запрещенная на территории России.

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