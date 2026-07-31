В Красноярском крае завершился детский турнир по мини-футболу «Новые надежды»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На базе отдыха «Бузим» Большемуртинско-Сухобузимского округа Красноярского края прошел турнир по мини-футболу «Новые надежды» среди команд юношей и девушек Красноярского края 2012−2013 годов рождения.
Соревнования, организованные Краевой федерацией футбола при поддержке федерального проекта «Детский спорт» «Единой России», уже во второй раз стали площадкой для развития юных талантов региона. За победу в турнире боролись девять команд из разных уголков Красноярского края. География участников охватила Большую Мурту, Енисейский район, Емельяново, Казачинско-Пировский округ, Лесосибирск и Красноярск. Все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. По итогам турнира первое место заняла команда «Фортуна» из Большой Мурты, второе место — Красноярская команда «Ротор-2012 — 2», третье — команда «Заря» из Емельяново.
«Первый турнир у нас прошел еще в 2017 году. В этот раз участие принимают девять команд из Красноярского края. Для ребятишек организован мастер-класс и автограф-сессия нападающего футбольного клуба “Енисей” Андрея Окладникова. В свою последнюю игру он забил два гола, чем помог одержать победу в матче. Я думаю, что юным футболистам будет очень интересно с ним повидаться. Андрей жил и начинал играть в Канске. Проект “Детский спорт” как раз создан для встреч юных спортсменов с мастерами. Для нас это очень важно», — отметил президент Федерации футбола Красноярского края Владимир Демидов.
По итогам трехдневных баталий никто из участников не остался без внимания: все команды получили памятные подарки, а лучшие игроки турнира были отмечены специальными индивидуальными призами от ФК «Енисей».
«Такие мероприятия дают определенный опыт ребятам. В их возрасте я тоже часто катался на турниры, много тренировался, играл. Затем поступил в университет, где разглядели во мне талант. Мой советам юным спортсменам — трудиться и терпеть, тогда все получится!», — поделился Андрей Окладников.
Отметим, проект «Детский спорт» направлен на развитие массового школьного и дворового спорта, в рамках проекта регулярно проходят соревнования различного уровня, муниципальные школьные и дворовые лиги по популярным видам спорта, фестивали среди школьных и дворовых команд. Привлечение подрастающего поколения к занятиям спортом и приобщение к здоровому образу жизни является одним из приоритетов народной программы «Единой России».