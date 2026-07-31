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Тихоокеанское государство Науру сменило название на Наоэро

Крошечное тихоокеанское островное государство Науру, которое вместе с Ватиканом и Монако входит в тройку самых маленьких стран мира, официально поменяло название на Республика Наоэро.

Источник: AP 2024

Как пояснили власти острова, этот шаг нацелен на укрепление национальной идентичности, «сохранение наследия наших предков и укрепление будущего наших детей».

Отметим, что коренные жители (население острова составляет около 12 тыс. человек) всегда называли свою страну Наоэро. Имя Науру появилось с подачи европейцев, которым было сложно выговаривать оригинальное название. В официальных документах наименование Науру фигурировало с 1888 года, когда Германия аннексировала остров и включила его в состав своего протектората на Маршалловых островах.

Конституционную поправку о переименовании страны парламент Науру принял еще в мае нынешнего года, после чего в стране планировался общенациональный референдум по этому вопросу. Однако на этой неделе президент Дэвид Адеанг сообщил в соцсетях об отмене референдума, сочтя, что народ и так примет название Наоэро.

«Это уже идентичность народа, оно изображено на национальном гербе и используется в обществе, и, что важно, это разрешено конституцией», — отметил глава государства. Последним шагом на этом пути станет официальное уведомление международных организаций и других стран об изменении названия. Этот процесс, по сообщению островных властей, уже начался.

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