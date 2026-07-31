Тихоокеанское государство Науру сменило название на Наоэро

Отметим, что коренные жители (население острова составляет около 12 тыс. человек) всегда называли свою страну Наоэро. Имя Науру появилось с подачи европейцев, которым было сложно выговаривать оригинальное название. В официальных документах наименование Науру фигурировало с 1888 года, когда Германия аннексировала остров и включила его в состав своего протектората на Маршалловых островах.