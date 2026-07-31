Ночной удар. Атака БПЛА ВСУ на Волгоград 31 июля: 5 раненых, пожар на складе

Приволжская железная дорога сообщила в 05:40 о повреждении контактной сети на станции на юге областного центра. В связи с этим были сокращены маршруты трёх пригородных электропоездов, которыми жители мегаполиса обычно добираются на работу в другие районы города, чтобы не стоять по утрам в пробках.