Ночной удар. Атака БПЛА ВСУ на Волгоград 31 июля: 5 раненых, пожар на складе

Ночная атака БПЛА на Волгоградскую область 31 июля 2026 года привела к повреждениям жилых домов и промышленных объектов. По данным губернатора Андрея Бочарова, пострадали пять человек, они госпитализированы. На юге Волгограда загорелось предприятие ТЭК, на западе — складской логистический комплекс маркетплейса.
Повреждено остекление в восьми многоквартирных домах. Из-за атаки задержаны авиарейсы, нанесён урон железнодорожной инфраструктуре. Прокуратура открыла горячую линию. В материале vlg.aif.ru — хронология событий, комментарии властей и информация для пострадавших.
Беспилотная опасность в Волгограде: предупреждение поступило в 22:07.
Экстренная информация РСЧС о беспилотной опасности на территории Волгоградской области поступила поздним вечером в четверг, 30 июля. В 22:07 в мобильном приложении МЧС предупредили: жителям региона необходимо занять безопасные места в квартирах и домах и оставаться там до отмены опасности, а в случае необходимости связываться с экстренными службами по телефону 112.
Уже после наступления пятницы, 31 июля, в 02:25 была объявлена ракетная опасность. Волгоградцам порекомендовали собрать документы, одеться потеплее, взять с собой воду и лекарства и спуститься в укрытия.
Ракетную опасность, впрочем, отменили буквально через несколько минут — в 02:32. Беспилотную — только с 07:14. За эти девять часов люди пережили немало тревожных минут.
Губернатор Бочаров об атаке БПЛА: пятеро пострадавших и пожары на предприятиях.
«Мы только что с прогулки вернулись», «Мы только спать легли, не успели уснуть — поднял странный жужжащий звук», «Какие-то вспышки в небе», «Где-то хлопки раздаются», «Машины завыли», «Окна задрожали», «Очень страшно», «Ждём комментариев властей», — писали волгоградцы в местных чатах, предупреждая друг друга — снимать происходящее на фото и видео запрещено, будут не самые приятные последствия.
Сообщение от главы региона Андрея Бочарова поступило в 04:31. Губернатор подтвердил: подразделения ПВО отражают массированную террористическую атаку украинских дронов. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пожар начался на промышленном предприятии ТЭК на юге Волгограда и на складах на западе. Пострадали люди.
На местах оперативно приступили к работе оперативные службы.
«Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул губернатор.
Транспортные проблемы в Волгограде: задержки рейсов и повреждение железной дороги.
Приволжская железная дорога сообщила в 05:40 о повреждении контактной сети на станции на юге областного центра. В связи с этим были сокращены маршруты трёх пригородных электропоездов, которыми жители мегаполиса обычно добираются на работу в другие районы города, чтобы не стоять по утрам в пробках.
На онлайн-табло аэропорта Волгограда появилась информация о задержке восьми рейсов на вылет и стольких же на прилёт. Отправиться в рейс не могут пассажиры до Москвы и Санкт-Петербурга. Вернутся домой с опозданием пассажиры из обеих столиц и Еревана.
В компании популярного маркетплейса в 06:30 подтвердили: из-за атаки на логистическом объекте в Волгограде вспыхнул пожар. На месте работают пожарные расчеты. Как сообщают в мэрии областного центра, муниципалитет направил к складам дополнительные водовозки.
По предварительным данным, никто из сотрудников, чья смена пришлась на ночь 31 июля, не пострадал — людей эвакуировали из горящего здания.
«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — успокоили в компании тех, кто ожидает доставки заказов.
Восемь жилых домов повреждены в Волгограде — развёрнут ПВР.
В мэрии Волгограда уточнили: всего на территории областного центра в результате массированной террористической атаки БПЛА повреждено остекление в восьми многоквартирных домах. Все они находятся на севере города. Там оперативно приступили к работе специалисты экстренных служб, они уточняют размер повреждений и ликвидируют последствия.
Для жителей пострадавших многоэтажек развернут пункт временного размещения. Муниципальный перевозчик предоставил автобусы большой вместимости для их перевозки, однако по данным на 06:53, никто из проживающих в повреждённых домах не воспользовался ни спальными местами в ПВР, ни приготовленным горячим завтраком.
Тем временем прокуратура Волгоградской области открыла горячую линию для приёма звонков от пострадавших в ходе атаки БПЛА. Обратиться за помощью в надзорный орган можно по телефону 8−960−892−10−20.