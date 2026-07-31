Александр Калькута покинул пост главы агентства по международным и межрегиональным связям

«Благодарю губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных за оказанное доверие и возможность поработать под его руководством. Спасибо всем коллегам на региональном и муниципальном уровнях за совместную работу и сотрудничество в международных проектах по самым разным направлениям. Это был классный опыт, — написал он. — Всем желаю успехов, удачи, здоровья и новых дел на благо региона! До встречи в Калининградской области, Москве и на площадках страны. Остаюсь в международной сфере и на связи».