Александр Калькута покинул пост главы агентства по международным и межрегиональным связям. Его последний рабочий день завершился 30 июля. Об этом он сообщил в телеграм-канале агентства.
«Благодарю губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных за оказанное доверие и возможность поработать под его руководством. Спасибо всем коллегам на региональном и муниципальном уровнях за совместную работу и сотрудничество в международных проектах по самым разным направлениям. Это был классный опыт, — написал он. — Всем желаю успехов, удачи, здоровья и новых дел на благо региона! До встречи в Калининградской области, Москве и на площадках страны. Остаюсь в международной сфере и на связи».
Александр Калькута окончил Военный Университет Министерства Обороны РФ по направлению «перевод и переводоведение». С 2012 года работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел РФ.
В 2013—2015 годах — третий секретарь, вице-консул Посольства РФ в Республике Польша, в 2017—2018 годах — второй секретарь, консул Посольства РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
С 2023 года и до назначения руководителем агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области работал заместителем представителя МИД России в Калининграде. Возглавил агентство 3 марта 2025 года.