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Депутат Законодательного собрания посетила Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 июля депутат Законодательного собрания Красноярского края Ирина Иванова посетила новое отделение вспомогательных репродуктивных технологий Красноярской межрайонной клинической больницы № 4.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 июля депутат Законодательного собрания Красноярского края Ирина Иванова посетила новое отделение вспомогательных репродуктивных технологий Красноярской межрайонной клинической больницы № 4.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края, отделение уже начало свою работу, в нём успешно проводят ЭКО, помогая семьям стать родителями.

«Развитие репродуктивных технологий в государственной системе здравоохранения — важнейший шаг к поддержке семей края. Уже первые результаты работы отделения ВРТ показывают, насколько востребована эта помощь. Мы будем и дальше содействовать внедрению передовых методик — в частности, преимплантационного генетического тестирования. Это позволит повысить эффективность программ ЭКО и дать семьям больше шансов на рождение здорового ребёнка», — отметила Ирина Иванова.

В рамках национального проекта «Семья» в больнице планируют создать отделение преимплантационного генетического тестирования, расширить спектр программ, установить современное оборудование и повысить доступность репродуктивных технологий для всех жителей Красноярского края.