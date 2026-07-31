Депутат Законодательного собрания посетила Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 4

«Развитие репродуктивных технологий в государственной системе здравоохранения — важнейший шаг к поддержке семей края. Уже первые результаты работы отделения ВРТ показывают, насколько востребована эта помощь. Мы будем и дальше содействовать внедрению передовых методик — в частности, преимплантационного генетического тестирования. Это позволит повысить эффективность программ ЭКО и дать семьям больше шансов на рождение здорового ребёнка», — отметила Ирина Иванова.