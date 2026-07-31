США показали карту с ошибочно расположенными странами Африки

Госдепартамент США в ходе международной конференции по борьбе со СПИДом в Бразилии продемонстрировал слайд с картой, на которой африканские страны были расположены неверно, сообщает Reuters.
На изображении оказались неправильно обозначены границы и местоположение Кот-д’Ивуара, Мозамбика и Нигерии. Кроме того, карта содержала водяной знак, указывающий на то, что она была создана при помощи искусственного интеллекта. В OpenAI, разработавшей ChatGPT, уже изучают эту информацию.
Госдепартамент полностью признал свою вину. Как пояснили в ведомстве, слайд готовил один из сотрудников, который в спешке вносил правки в презентацию непосредственно перед началом мероприятия.
В заявлении Госдепа подчеркивается, что ведомство берет на себя полную ответственность за случившееся и сожалеет о введении в заблуждение участников.
«Мы беркм на себя полную ответственность за путаницу и введение в заблуждение участников [мероприятия], включая наших африканских партнеров», — говорится в документе.
До этого сообщалось, что американцам, недавно побывавшим в ДР Конго, временно закрыт путь домой. Причиной стала масштабная вспышка лихорадки Эбола в африканской стране. Власти США пошли на этот шаг, чтобы не допустить проникновения опасного вируса в страну и защитить население от возможной эпидемии.
Также стало известно, что число зараженных Эболой может быть вдвое больше заявленного.
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