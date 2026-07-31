США показали карту с ошибочно расположенными странами Африки

На изображении оказались неправильно обозначены границы и местоположение Кот-д’Ивуара, Мозамбика и Нигерии. Кроме того, карта содержала водяной знак, указывающий на то, что она была создана при помощи искусственного интеллекта. В OpenAI, разработавшей ChatGPT, уже изучают эту информацию.