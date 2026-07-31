Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США показали карту с ошибочно расположенными странами Африки

Госдепартамент США в ходе международной конференции по борьбе со СПИДом в Бразилии продемонстрировал слайд с картой, на которой африканские страны были расположены неверно, сообщает Reuters.

Госдепартамент США в ходе международной конференции по борьбе со СПИДом в Бразилии продемонстрировал слайд с картой, на которой африканские страны были расположены неверно, сообщает Reuters.

На изображении оказались неправильно обозначены границы и местоположение Кот-д’Ивуара, Мозамбика и Нигерии. Кроме того, карта содержала водяной знак, указывающий на то, что она была создана при помощи искусственного интеллекта. В OpenAI, разработавшей ChatGPT, уже изучают эту информацию.

Госдепартамент полностью признал свою вину. Как пояснили в ведомстве, слайд готовил один из сотрудников, который в спешке вносил правки в презентацию непосредственно перед началом мероприятия.

В заявлении Госдепа подчеркивается, что ведомство берет на себя полную ответственность за случившееся и сожалеет о введении в заблуждение участников.

«Мы беркм на себя полную ответственность за путаницу и введение в заблуждение участников [мероприятия], включая наших африканских партнеров», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что американцам, недавно побывавшим в ДР Конго, временно закрыт путь домой. Причиной стала масштабная вспышка лихорадки Эбола в африканской стране. Власти США пошли на этот шаг, чтобы не допустить проникновения опасного вируса в страну и защитить население от возможной эпидемии.

Также стало известно, что число зараженных Эболой может быть вдвое больше заявленного.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше