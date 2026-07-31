Поправки Трампа к «адским санкциям» против РФ встревожили демократов

Президент США Дональд Трамп внёс поправки в законопроект об «адских санкциях» против России, что ставит под угрозу его дальнейшее продвижение, сообщает Politico. Глава Белого дома требует дополнить текст механизмом введения пошлин для покупателей иранской и российской нефти по своему усмотрению, а также добивается права единолично определять, когда вводить и отменять ограничения. Рассмотрение инициативы отложено до сентября.
Демократы встревожены поправками, опасаясь, что Трамп использует полномочия против союзников. Глава сенатского комитета по международным делам Джим Риш предупредил, что поправки демократов, лишающие президента права единолично вводить пошлины, могут заблокировать утверждение документа.
Камнем преткновения стал пункт, позволяющий вводить санкции против крупнейших покупателей российского сырья. Оппоненты считают, что это усилит тарифный арсенал администрации.
До этого Белый дом выражал согласие с текущей редакцией. Любое отступление от неё может привести к отказу президента ставить подпись.
Сегодня Сенат преодолел второе процедурное голосование по санкциям. Однако рассмотрение отложено до сентября из-за каникул Палаты представителей.
В июле 2026 года Сенат уже поддержал начало дебатов по санкциям. Кроме того, в июне администрация Трампа запросила расширение полномочий по введению пошлин, что вызвало критику в обеих партиях.
США ввели санкции против российской компании и четырёх других фирм.
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