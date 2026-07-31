Поправки Трампа к «адским санкциям» против РФ встревожили демократов

Президент США Дональд Трамп внёс поправки в законопроект об «адских санкциях» против России, что ставит под угрозу его дальнейшее продвижение, сообщает Politico. Глава Белого дома требует дополнить текст механизмом введения пошлин для покупателей иранской и российской нефти по своему усмотрению, а также добивается права единолично определять, когда вводить и отменять ограничения. Рассмотрение инициативы отложено до сентября.