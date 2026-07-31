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Рекордное количество: Над Ростовом 31 июля сбили 150 БПЛА и ракеты

В ночь на 31 июля Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Мобильными огневыми группами и ЗРК сбито 150 БПЛА самолетного типа. А утром Ростов-на-Дону атаковали ракеты большой дальности. Сотрудники редакции «РГ» стали очевидцами отражения ракетного удара.

Источник: "Российская газета"

В ночь на 31 июля Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Мобильными огневыми группами и ЗРК сбито 150 БПЛА самолетного типа. А утром Ростов-на-Дону атаковали ракеты большой дальности. Сотрудники редакции «РГ» стали очевидцами отражения ракетного удара.

Воздушная тревога на Дону была объявлена поздно вечером 30 июля — системы ПВО сбили беспилотники противника над Таганрогом и Ростовской агломерацией. Как оказалось, это были дроны-разведчики, задачей которых было найти уязвимые места в системе противовоздушной обороны региона.

Главный удар противник нанес глубокой ночью. Воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково, а также семь районов области: Чертковский, Миллеровский, Каменский, Милютинский, Неклиновский, Тарасовский и Матвеево-Курганский.

Как сообщил глава области Юрий Слюсарь, в городе Гуково обломки сбитого дрона упали на дом. Пострадала местная жительница, которой на месте оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась. Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения.

В Батайске фрагменты БПЛА повредили частные дома и здание магазина. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В Ростове-на-Дону упавшие фрагменты БПЛА привели к возгоранию лесопосадки, но к утру пожарные потушили пламя.

В 08:50 (по московскому времени) в регионе была объявлена ракетная опасность. Жителей попросили пройти в безопасные места — подземные паркинги, подвалы и бомбоубежища. А через несколько минут заработали зенитно-ракетные комплексы, и жители Западного жилого массива увидели в небе белые реверсивные следы ракет. А потом раздался грохот канонады.

Отметим, что комбинированная атака в пятницу на Ростовскую область стала самой массированной с начала месяца. Так, ночью 28 июля над регионом сбили около 60 беспилотников, на следующий день — 55, а 30 июля — более 40 БПЛА.

Всего 31 июля, как сообщает Минобороны РФ, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. На центральном направлении атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Тульская области и Татарстан. На Юге России — Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край, Дагестан и Крым.

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