Власти Испании готовят меры реагирования на ситуацию с мигрантами в Сеуте

Ранее сообщалось, что многочисленные группы марокканцев собрались возле границы Марокко и Сеуты, и не малому числу удалось попасть на территорию Испании. В ответ на это испанские власти усилили присутствие служб безопасности в городе, отправив дополнительные силы полиции, нацгвардии и военных.