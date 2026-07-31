Власти Испании готовят меры реагирования на ситуацию с мигрантами в Сеуте

Ранее сообщалось, что многочисленные группы марокканцев собрались возле границы Марокко и Сеуты, и не малому числу удалось попасть на территорию Испании. В ответ на это испанские власти усилили присутствие служб безопасности в городе, отправив дополнительные силы полиции, нацгвардии и военных.
По словам Педро Санчеса, правительство сосредоточено на незамедлительном реагировании на ситуацию на местах. «Мы мобилизуем все ресурсы, работая с марокканскими и международными властями, готовим меры, требуемые для скорейшей нормализации ситуации», — заявил он.
Испанский город Сеута, находящийся на северном побережье Африки, подвергся значительному увеличению числа мигрантов, пытающихся проникнуть туда из Марокко как вплавь, так и пешком.