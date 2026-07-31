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Власти Испании готовят меры реагирования на ситуацию с мигрантами в Сеуте

Премьер-министр Испании объявил о развертывании всех необходимых ресурсов и подготовке мер для стабилизации ситуации с миграционным потоком в Сеуте в кратчайшие сроки.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что многочисленные группы марокканцев собрались возле границы Марокко и Сеуты, и не малому числу удалось попасть на территорию Испании. В ответ на это испанские власти усилили присутствие служб безопасности в городе, отправив дополнительные силы полиции, нацгвардии и военных.

По словам Педро Санчеса, правительство сосредоточено на незамедлительном реагировании на ситуацию на местах. «Мы мобилизуем все ресурсы, работая с марокканскими и международными властями, готовим меры, требуемые для скорейшей нормализации ситуации», — заявил он.

Испанский город Сеута, находящийся на северном побережье Африки, подвергся значительному увеличению числа мигрантов, пытающихся проникнуть туда из Марокко как вплавь, так и пешком.