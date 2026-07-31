Участника «Артподготовки» задержали за сбор данных о ВПК для Украины

В Нижегородской области задержан член организации «Артподготовка» (признана в России экстремистской, террористической и запрещена), который под видом сотрудника транспортной компании собирал данные о предприятиях ВПК для украинских спецслужб. Об этом сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, мужчина 1975 года рождения под видом сотрудника логистической компании провел разведку стратегически важных объектов в семи субъектах России и передал собранные данные кураторам террористической организации через Telegram для «подрыва национальной безопасности страны».
«В ходе следственных действий фигурант дал признательные показания о ведении разведки российских военных предприятий в интересах терорганизации и ее лидера Вячеслава Мальцева (признан Минюстом иноагентом. — РБК)», — отметили в ФСБ. По данным службы, Мальцев живет во Франции с 2018 года и сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами.
Следственным отделом Следственного управления СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело против 50-летнего участника «Артподготовки» по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). За это грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сообщество «Артподготовка» было внесено в список террористических организаций в 2021 году. Ее основатель Вячеслав Мальцев уехал из России в июле 2017 года. Он объявлен в международный розыск по делу об организации террористического сообщества и планировании терактов в России. В октябре того же года суд признал «Артподготовку» экстремистской организацией и запретил деятельность движения, а самого Мальцева заочно арестовал.
В ноябре 2017 года ФСБ сообщила, что пресекла деятельность законспирированной ячейки «Артподготовки» в Московском регионе, а также работу ячеек организации в Красноярске, Казани, Самаре, Краснодаре и Саратове. По данным спецслужбы, задержанные планировали поджечь административные здания и напасть на полицейских «с целью провокации массовых беспорядков».
В мае этого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении восьми участников организации «Артподготовка», которые обвиняются в подготовке теракта на железной дороге в Оренбургской области.
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