Участника «Артподготовки» задержали за сбор данных о ВПК для Украины

Сообщество «Артподготовка» было внесено в список террористических организаций в 2021 году. Ее основатель Вячеслав Мальцев уехал из России в июле 2017 года. Он объявлен в международный розыск по делу об организации террористического сообщества и планировании терактов в России. В октябре того же года суд признал «Артподготовку» экстремистской организацией и запретил деятельность движения, а самого Мальцева заочно арестовал.