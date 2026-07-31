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Испания и Марокко согласовали ускорение депортации мигрантов из Сеуты

Испания и Марокко договорились о скорейшей депортации мигрантов, нелегально въехавших в испанский анклав Сеута, сообщило МВД Испании.

Источник: РБК

Испания и Марокко договорились о скорейшей депортации мигрантов, нелегально въехавших в испанский анклав Сеута, сообщило МВД Испании.

По словам главы ведомства Фернандо Гранде-Марласки, сети, занимающиеся незаконной переправкой людей, используют судебное решение в своих целях, чтобы стимулировать приток нелегальных мигрантов.

«Обе страны договорились усилить координацию и совместные усилия по противодействию этим потокам, а также пересмотреть и принять меры для скорейшей передачи всех лиц, незаконно проникших в Сеуту», — говорится в сообщении.

Как пишет испанское издание El Pais, в четверг, 30 июля, тысячи мигрантов из Марокко попали в Сеуту, переправляясь через море вплавь, на надувных кругах и небольших лодках. Население города составляет около 85 тыс. человек.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию», назвав происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой».

Ранее Верховный суд Испании запретил ускоренное возвращение мигрантов, перехваченных в море при попытке вплавь попасть в Сеуту или Мелилью. Суд постановил, что пересечение морской границы не может считаться преодолением пограничного заграждения. Следовательно, положение закона, допускающее немедленное возвращение мигрантов на границе без проведения стандартной процедуры высылки, в таких случаях неприменимо.

Сеута — испанский автономный город на севере Африки, граничащий с Марокко.

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