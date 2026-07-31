«Отвлекающий маневр»: Почему Туск начал обвинять РФ в инциденте с ракетой

Ранее в Польше произошёл мощный взрыв, после которого на месте образовалась крупная воронка. Позже в Люблинском воеводстве обнаружили обломки неопознанного объекта и следы его падения. Несмотря на отсутствие результатов экспертизы, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что речь идёт о российской ракете.