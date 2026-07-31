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Эксперт назвал причину отказа Нетаньяху от встречи с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во встрече из-за недостаточного уважения и невысокого мнения о нем как о политике. Такую точку зрения высказал в беседе с «Лентой.ру» Григорий Лукьянов, научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт напомнил, что ранее Украина обвиняла израильские компании в том, что те помогали России обходить санкции, касающиеся в том числе продовольственного экспорта. По словам Лукьянова, такие действия Киева привели к резонансному скандалу, затронувшему израильскую элиту.

«Это не могло не сказаться на том, как лично Нетаньяху относится к Зеленскому. Вероятно, что опытный израильский политик воспринимает это как недальновидную, неуважительную позицию. А значит, он не считает украинского коллегу надежным партнером», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский прибыли в США, чтобы проститься с сенатором Линдси Грэмом*. На церемониальной процессии лидеры государств успели переброситься несколькими фразами. Однако, как сообщает газета Haaretz, ранее премьер-министр Израиля отклонил предложение президента Украины провести полноценные переговоры. Издание отмечает, что причины отмены официальной встречи остаются спорными.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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