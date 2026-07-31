Эксперт назвал причину отказа Нетаньяху от встречи с Зеленским

Эксперт напомнил, что ранее Украина обвиняла израильские компании в том, что те помогали России обходить санкции, касающиеся в том числе продовольственного экспорта. По словам Лукьянова, такие действия Киева привели к резонансному скандалу, затронувшему израильскую элиту.
«Это не могло не сказаться на том, как лично Нетаньяху относится к Зеленскому. Вероятно, что опытный израильский политик воспринимает это как недальновидную, неуважительную позицию. А значит, он не считает украинского коллегу надежным партнером», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Ранее Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский прибыли в США, чтобы проститься с сенатором Линдси Грэмом*. На церемониальной процессии лидеры государств успели переброситься несколькими фразами. Однако, как сообщает газета Haaretz, ранее премьер-министр Израиля отклонил предложение президента Украины провести полноценные переговоры. Издание отмечает, что причины отмены официальной встречи остаются спорными.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.