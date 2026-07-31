Эксперт назвал причину отказа Нетаньяху от встречи с Зеленским

«Это не могло не сказаться на том, как лично Нетаньяху относится к Зеленскому. Вероятно, что опытный израильский политик воспринимает это как недальновидную, неуважительную позицию. А значит, он не считает украинского коллегу надежным партнером», — добавил собеседник «Ленты.ру».