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Маск предрёк Испании наплыв миллиардов мигрантов

Илон Маск: Испанию ждёт бюджетный коллапс из-за мигрантов.

Американский предприниматель Илон Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с фильмом про зомби «Война миров Z», написав в соцсети, что неконтролируемая миграция похожа на сцену из этого фильма. Он предупредил, что бюджет Испании будет уничтожен нелегалами, а бесплатные блага привлекут до 7 млрд человек. СМИ уже сообщили, что около 20 тысяч мигрантов могли попасть в Сеуту.

Маск отметил, что если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни в более чем 90% стран мира, это создает стимул для 90% населения Земли переехать туда. По данным местных СМИ, за последнюю неделю 1,5 тыс. человек добрались до Сеуты вплавь.

Испанские власти уже задействовали военных для обеспечения безопасности в автономном городе. Мигранты, по данным СМИ, не встретили сопротивления со стороны сил безопасности Марокко.

Ситуация в Сеуте остается напряженной. Это не первый случай массового наплыва мигрантов: в 2021 году в город проникли около 10 тыс. человек.

Маск не первый раз комментирует миграционные проблемы Европы. Ранее он критиковал политику ЕС в отношении беженцев.

В мае 2021 года около 10 тыс. мигрантов проникли в Сеуту из Марокко. Кроме того, в июле 2026 года ЕС выделил €50 млн на усиление контроля на внешних границах в Марокко.

Испания задействовала военных из-за наплыва мигрантов в Сеуту.

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