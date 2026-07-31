Маск предрёк Испании наплыв миллиардов мигрантов

Американский предприниматель Илон Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с фильмом про зомби «Война миров Z», написав в соцсети, что неконтролируемая миграция похожа на сцену из этого фильма. Он предупредил, что бюджет Испании будет уничтожен нелегалами, а бесплатные блага привлекут до 7 млрд человек. СМИ уже сообщили, что около 20 тысяч мигрантов могли попасть в Сеуту.